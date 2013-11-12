Дільничним лікарям і медсестрам у Києві будуть компенсувати витрати на проїзд

Київська міська рада має намір прийняти програму стимулювання працівників галузі охорони здоров'я. У першу чергу матеріальну підтримку отримають медики первинної ланки. Про це напередодні чергового сесійного засідання, призначеного на 13 листопада, в інтерв'ю газеті «Сегодня» розповіла секретар Київської міськради Галина Герега.

– Ми плануємо затвердити міську цільову програму місцевих стимулів для медпрацівників. Не мені вам розповідати, які зарплати в цій сфері. Місто на своєму рівні вирішило підтримати працівників первинної ланки, на яких лягає найбільше навантаження. Йдеться про забезпечення їх житлом за програмою 70 на 30, встановлення 50% надбавки працівникам швидкої допомоги та хоспісів, компенсації проїзду для дільничних лікарів, медсестер, педіатрів, – зазначила Галина Герега.

Нагадаємо, зараз за ініціативою київської влади працівники бюджетної сфери міста, в тому числі й медики, отримують зі столичного бюджету щомісячні надбавки у розмірі 20% від розміру окладу.

Як раніше повідомлялося, відповідно до Соціальних ініціатив Президента Віктора Януковича, медична реформа передбачає створення системи мотивацій для медичних працівників і посилення їхнього соціального захисту.