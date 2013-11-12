Біля кас «Олімпійського» зібралися тисячі бажаючих потрапити на матч Україна-Франція

Біля кас НСК "Олімпійський" у Києві зібралося близько 4 тисяч бажаючих купити квитки матч збірної України з футболу проти Франції.

"Кому не вдалося купити квитки через мережу, прийшли до кас, де обіцяли продати 3 тисячі квитків. Вчора їх ще не продавали, тому ініціативні вболівальники створили списки. Сьогодні для них виділили тільки одну касу - сюди вишикувалася довга черга, квитки продають за списком. Решта стоять в інші каси. Хоча організатори обіцяли, що буде працювати 8 кас, відкрито чомусь тільки чотири. Всі підходи до них обмежені турнікетами, тому перекупники не можуть організувати свої каруселі. Багато хто з них розходяться. За оцінками міліції, зараз біля кас зібралася рекордна кількість вболівальників - від 3 до 4 тисяч", - пише газета "Вести".

О 10.00 в касах НСК " Олімпійський" почався продаж квитків на матч плей-офф ЧС між українською збірною і збірної Франції, який відбудеться 15 листопада.

Замовити квитки можна було на спеціальному сайті. Проте багато охочих не змогли цього зробити. Через величезний наплив користувачів сайт кілька днів не працював. Замовити там квитки змогли тільки найстійкіші, які провели перед комп'ютером багато годин, постійно оновлюючи сторінку, зазначає газета.