У Попова змінять правила перейменування вулиць
Змінити назву можна буде лише в трьох випадках
У середу депутати Київради збираються змінити правила перейменування вулиць і різних об'єктів, повідомляють Вести .
Наприклад, присвоювати імена можна, як і раніше, посмертно, але чекати 10 років з дня смерті необов'язково.
Крім того, перейменувати вулицю можна буде лише в трьох випадках: якщо потрібно відновити історичну назву; замінити назву у зв'язку з тим, що така вулиця вже існує; а також, якщо вулиця названа іменем людини, причетної до Голодомору чи політичним репресіям.
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При цьому для зміни назви обов'язкові громадські слухання.
Новий порядок найменування вулиць, площ, розв'язок, мостів, станцій метро і житлових масивів розробили в Київській міській держадміністрації ще влітку. Та ось до його прийняття "руки дійшли" тільки зараз.
Тим часом, в Донецьку хочуть перейменувати один з центральних районів міста - Ленінський - в Юзівський, на честь 200- річчя засновника міста Джона Юза.
А в Румунії пішли ще далі. Ініціативна група громадян закликала повернути країні історичну назву - Дакія.