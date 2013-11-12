У Києві з'явиться новий сквер імені Леоніда Бикова

У Дніпровському районі Києва з'явиться новий сквер - такий статус планується присвоїти зеленій зоні на Лівобережному житловому масиві - неподалік від Русанівського каналу. Такий проект рішення внесено до порядку денного пленарного засідання Київської міськради, запланованого на 13 листопада.

«Даним документом ми плануємо офіційно надати статус скверу зеленій зоні площею 2 га в Дніпровському районі столиці - навпроти будинків № 52 по вулиці Марини Раскової та № 15 по вулиці Туманяна. Ця територія є улюбленим місцем відпочинку мешканців мікрорайону Лівобережний. І надання їй статусу скверу дасть можливість захистити зелену зону від забудови. Київрада завжди підтримує ініціативи киян щодо створення нових скверів. При підготовці проекту рішення Київради про присвоєння статусу скверу даній території не було зауважень і заперечень. Я сподіваюся, що і на сесії більшість депутатів проголосує за те, щоб захистити цю зелену зону. Таким чином, у Дніпровському районі столиці з'явиться ще один, вже 17-й за рахунком, сквер» - прокоментував голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Денис Москаль.

Облаштуванням скверу згідно з проектом рішення Київради займеться комунальне об'єднання «Київзеленбуд». Присвоїти новому скверу ім'я Леоніда Бикова було ініціативою жителів житлового масиву Лівобережний, які звернулися до влади з відповідним проханням.

Нагадаємо, що Президент України Віктор Янукович вимагає від влади на місцях максимально враховувати інтереси громадськості при прийнятті рішень. Зокрема, про це йдеться у Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні затвердженої Указом Президента України в березні минулого року.

Довідка

Пам'ять про видатного українського актора і режисера Леоніда Бикова на території Києва увічнена у пам'ятнику , присвяченому військовим льотчикам - недалеко від Алеї Слави. Іменем Бикова також названий бульвар у Деснянському районі - на Троєщині.