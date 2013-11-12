Автокав'ярні повинні будуть проходити техогляд

Після того, як цього літа в столиці вибухнули дві автокав'ярні, влада Києва вирішила ввести техекспертизу, пише "Сегодня".

«У паспорті кожної такої автокав'ярні повинна бути відмітка про проходження техекспертизи на безпеку обладнання. Без неї робота буде неможлива», - цю ідею вчора озвучив перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко.

За його словами, місце роботи власники кав'ярень повинні будуть узгодити з ДАІ та балансоутримувачем території. Впровадити нововведення планують після затвердження Єдиної схеми розміщення МАФів, яке заплановане на грудень. Швидше за все, проводити експертизу будуть структури Держгірпромнагляду.

У «Асоціації автокав'ярень» до ідеї КМДА поставилися позитивно. «Ми й самі пропонували владі таку ідею: кав'ярні повинні бути справні технічно і безпечні для киян. Головне, щоб в експертизі не було завищених вимог, наприклад, покупки дорогого устаткування. В іншому ж ми готові до діалогу», - говорить глава правління асоціації Віталій Бяльський.

У Києві - кілька сотень автокав'ярень, з яких тільки у 70 є офіційні дозволи на роботу.