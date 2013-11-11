Невдовзі на Майдані почнуть монтаж головної ялинки країни

Днями на столичному Майдані Незалежності розпочнеться монтаж головної новорічної ялинки України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент культури.

Як зазначається, наразі відповідні інженерні служби розпочали процес розконсервування головної новорічної ялинки.

В Департаменті нагадали, що урочисте засвічення головної ялинки традиційно відбувається 19 грудня – у День святого Миколая.

Цього року кияни та гості міста побачать штучну ялинку традиційної форми з розлогим гіллям, яку минулого року створили з урахуванням побажань мешканців столиці, відзначили в КМДА, додавши, що «переможниця минулорічного загальноміського конкурсу має широку кольоровою гаму, ілюмінаційне оформлення з ефектом «падаючого» світла, дизайнерські світлодіодні іграшки, які однаково привабливо виглядають і у денний, і у вечірній час».

Верхівка ялинки – піксельна маківка з ефектом 3D. Усе це працюватиме під керуванням спеціальної комп’ютерної програми з управління світлодіодним оформленням на 200 каналів, яка відповідає кращим світовим стандартам.

За своїми параметрами висота новорічної ялинки становитиме майже 35 м, діаметр за нижнім ярусом гілок – 12,5 м, вага (з довантаженням) – до 30 тонн.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що ялинку почнуть встановлювати вже 5 листопада.