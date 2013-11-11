На сесії Київради можуть дозволити демонтувати незаконну рекламу

На сесію Київради 13 листопада виноситься проект рішення про зміни до Порядку розміщення реклами в столиці. Цим документом пропонується, зокрема, розширити перелік підстав для демонтажу рекламних засобів, розміщених з порушенням. Зокрема, планується в найкоротші терміни демонтувати рекламу, яка встановлена на комунальних територіях без укладання договорів з міською владою.

«Зовнішня реклама - одне із серйозних джерел наповнення міського бюджету. Цього року, маючи проблемний бюджет , ми намагалися мобілізувати всі внутрішні ресурси Києва. У тому числі - посилили контроль за розміщенням реклами. У підсумку вже станом на жовтень місяць план по збору коштів від зовнішньої реклами був виконаний. І це при тому, що, за даними профільного управління, в місті ще досить багато реклами, яка розміщена без укладання договорів, а значить, не приносить до міського бюджету ні копійки. Ми підготували пропозиції на сесію Київради, які, сподіваємося, зменшать кількість незаконної реклами в Києві і допоможуть наповнити бюджет» - говорить директор Департаменту громадських комунікацій КМДА Марина Хонда.

При цьому вона підкреслила, що далеко не всі договори на розміщення зовнішньої реклами будуть підписані.

«До нас звертаються кияни зі скаргами, що певні рекламні конструкції розміщені в невідповідних місцях і створюють незручності людям. Зокрема, заважають водіям завчасно побачити дорожні знаки або світлофор. Такі рекламні конструкції ми будемо прибирати. Захист інтересів громадян і врахування думки громадськості при прийнятті рішень - основа нашої політики. Це завдання нам ставить і керівництво міста і керівництво держави» - зазначила Марина Хонда.

Нагадаємо, що вимога максимально враховувати інтереси громадськості при прийнятті рішень викладено у Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні затвердженої Указом Президента. У Стратегії також йдеться про заходи, спрямовані на впровадження громадського контролю за діяльністю влади, забезпечення незалежної роботи інститутів громадянського суспільства , посилення їх впливу на прийняття суспільно важливих рішень, створення умов для забезпечення широкого представництва інтересів громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування, проведення регулярних консультацій з громадськістю з важливих питань життя суспільства і держави.