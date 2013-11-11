Катеринчук звернувся до влади з проханням розблокувати рух Києва до ЄС

Лідер Європейської партії України Микола Катеринчук звернувся до Президента України та лідерів партій, представлених у Верховній Раді.

«Останній парламентський день через перманентне політичне протистояння ще раз підтвердив нездатність чинного складу Верховної Ради України приймати життєво необхідні для країни рішення : питання Юлії Тимошенко підвісили в повітрі , а євроінтеграційні законопроекти поклали в довгий ящик. Іншого пояснення результатів п'ятничного голосування в парламенті підібрати неможливо. Підписання Угоди про асоціацію на Вільнюському саміті фактично поставлено під загрозу зриву , в першу чергу через позицію провладної більшост », - йдеться у зверненні.

Політик звернувся до Президента України застосувати весь свій вплив на Партію регіонів для розблокування процесу наближення до Європи і виконання принципових вимог Євросоюзу , які підтримують більшість українців. «Ваші заяви про безальтернативність європейського вибору України є серйозною підставою досягнення взаєморозуміння з депутатами своєї партії напередодні доленосного для всієї України рішення. З метою забезпечення європейського майбутнього нашої країни, усвідомлюючи виняткову драматичність сьогоднішнього моменту, закликаю всі політичні сили, представлені в парламенті, відмовитися від протистояння», - зауважив Катеринчук.

Окремо лідер партії закликав усвідомити цей момент і відмовитися від політичних суперечок і взаємних образ.

«Інтереси держави вище вузькопартійної вигоди або дрібних поразок. Нам потрібно зібратися на позачергову сесію ще до звіту місії Кокса - Кваснєвського, щоб вирішити ключову проблему, яка стала перешкодою нашого шляху до Європи», - підсумував політик.

Нагадаємо, у п'ятницю Голова Верховної Ради України Володимир Рибак підписав Розпорядження «Про персональний склад Тимчасової робочої групи з підготовки законопроекту про можливість лікування за кордоном осіб, засуджених до позбавлення волі». Відповідне повідомлення розміщено на Офіційному веб - порталі Верховної Ради. Документ підписано відповідно до рішення Верховної Ради України від 8 листопада 2013 року.