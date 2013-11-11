У Києві може повторитися п'ятнична "газова атака"

Обласні газовики змусили панікувати і перевіряти конфорки на плитах половину Києва. Жителі одразу кількох районів відчули сильний неприємний запах газу. Смердюча хвиля прийшла з-під села Хотів, де в результаті експерименту витік одорант - віддушка для газу. Хіміки кажуть, що у великих кількостях речовина небезпечна для організму, а газовики приховують причину аварії, пишуть Вести.

При цьому, ситуація може повторитися.

Запах одоранту вкрив Святошино, Нивки, Куренівку, Борщагівку, Сирець, Виноградар і Оболонь. Жителі Борщагівки бачили машини швидкої, співробітники якої по гучномовцю просили закрити вікна, хоча й попереджали, що це не газ. При цьому жителі інших частин Києва запаху не відчували. «У нас на Подолі, як завжди. Тільки валер'янкою від фармзаводу несе», - розповідає житель Подолу Андрій.

Увечері в п'ятницю «Київоблгаз» повідомив, що на газорозподільній станції в селі Хотів Києво-Святошинського району (забезпечує газом всю область, столицю і п'ять районів Житомирської області) невдало провели закачування. Коли в сховище з газом почали закачувати одорант (речовина, що додає природному газу сильний запах), стався витік, і хмара вирушила на Київ. «При від'єднанні шланга від ємності трохи пролилося цієї речовини. Але не газу. Однією краплі достатньо для того, щоби покрити площу в 6 кв. км . Напевно там впало більше, оскыльки декілька районів Києва відчули запах», - каже речник міліції Київської області Микола Жукович.

У столичній ГСЧС підтвердили, що аварії не було. «Аварійної ситуації не зафіксовано. Після дзвінків киян наші співробітники виїжджали і робили заміри. Все виявилося в межах норми. Загрози для здоров'я, а тим більше життя не було - одорант додають у дуже дрібних дозах. Поширенню запаху сприяли погодні умови: висока вологість і сильний вітер", - розповіла речник столичної ГСЧС Світлана Водолага.

Експерт вважає, що подібна ситуація хоч і з малою ймовірністю, але може повторитися. «Йдеться про недотримання технологічних норм і людський фактор. Такі ситуації можуть повторитися, але у вигляді виключення з правил, а не як тенденція. На відміну від сфери ЖКГ, де прорвати може де завгодно і коли завгодно, газове господарство та компресорні станції у нас в гарному стані, що підтверджують навіть європейські фахівці», - розповів голова правління альянсу «Нова енергія України», експерт по газу Валерій Боровик.

Оскільки природний газ безбарвний і не має запаху, найпростіший спосіб виявлення витоків - використання одорантів. Під час Кримської війни англійці використовували ці речовини як хімічна зброя («смердючі бомби»), а зараз їх в мікродозах закачують в труби. «Вміст одорантів в газі мінімальний. Це на порядки менше, ніж гранично допустима концентрація. Використовуються в основному сірчасті сполуки - звідси і такий сильний запах. У чутливих до запахів людей може крутитися голова, з'являтися нудота. Може бути алергічна реакція. Але головне, щоб одорант не перевищував гранично допустимої концентрації», - розповів заввідділом Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Володимир Кашковский.