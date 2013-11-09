У Попова запевнили, що вчорашній витік одоранту не загрожує здоров'ю киян

Одорант, що потрапив у навколишнє середовище під час закачування на Газорозподільній станції № 12 «Київтрансгазу» в районі селища Хотів Києво-Святошинського району, не становить загрози здоров’ю жителів Києва

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Анатолій Голубченко під час екстреного засідання постійної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося о 22:15 8 листопада 2013 року, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

На тему: У МНС заявили, що запах газу в Києві не шкодить здоров'ю

«Розслідування, яке провела комісія, дає нам змогу оцінити ситуацію як таку, що не несе загрозу здоров’ю населення Києва. Витік відбувся під час технологічної операції заправки одорантом на газорозподільній станції за межами Києва, але через вітер запах стало відчутно у Святошинському, Соломянському, Шевченківському районах. Однак, одорант не є токсичним. Це речовина, яка надає запах природному газу для того, аби його можна було відчути, адже сам газ запаху не має. За інформацією санепідемстанції ніякої загрози для мешканців міста та області не існує, а Департаментом охорони здоров’я жодних випадків отруєння газом зареєстровано не було», – розповів Голубченко та додав, що причини витоку одоранту вивчатиме комісія Держпромнагляду.

Як заявив головний інженер Київтрансгазу Юрій Зябченко, наразі ситуація з витоком одоранту повністю локалізована, а сама речовина – нейтралізована.

У прес-службі КМДА нагадали, що у разі появи запаху газу в під'їздах, підвалах і в квартирах житлових будинків потрібно обов'язково викликати аварійну газову службу за номером 104.

*** Одорант (від лат. Odor – «запах» ) – хімічна сполука , що додається в газ або повітря для надання йому характерного запаху.