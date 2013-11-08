У МНС заявили, що запах газу в Києві не шкодить здоров'ю

Різкий запах газу, що розповсюдився в п’ятницю ввечері по вулицях Києва, не становить загрози населенню.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 8 листопада до Служби порятунку «101» почали надходити дзвінки від мешканців м. Києва та Києво-Святошинського району Київської області про те, що на вулицях та у квартирах відчувається запах газу.

«Зі слів чергового диспетчера Боярського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів встановлено, що у с. Хотів Києво-Святошинського району на газорозподільній станції проводилися роботи по заправці одоранту у підземну ємність у великій кількості для зимового запасу. Процес заправки є герметичним, але у зв’язку з закачуванням великих об’ємів, допускається можливість залишення невеликої кількості речовини на з’єднувальному обладнанні, яким проводилось закачування», - йдеться у повідомленні.

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«У зв'язку з цим у довкілля потрапила велика кількість одоранту, через що в деяких районах Києва може відчуватися «запах газу». Але насправді це не газ!» – запевнили в «Київ газі».

Як відомо, одорант - хімічна сполука, що додається в газ або повітря для надання йому характерного запаху.