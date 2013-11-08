Злодій зірвав золотий ланцюжок з сплячого пасажира метро і потім з'їв її в кімнаті міліції

14:45, 08 листопада 2013
Київ
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Зловмисника повезли до лікарні на промивання шлунка, щоб дістати речовий доказ злочину.

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У Києві молодик зірвав у метро золотий ланцюжок з хрестиком з сплячого пасажира.

Як повідомила УНІАН прес-офіцер лінійного управління в Київському метрополітені Наталія Керницька, сьогодні близько 10^00 в метро їхав молодий чоловік, 1987 року народження, і заснув. До нього підійшов інший молодик і спробував його розбудити. Проте після безуспішної спроби зірвав ланцюжок з хрестиком з сплячого хлопця.

Це бачив ще один пасажир, який розбудив потерпілого. Разом вони побігли за зловмисником до виходу з вагону.

На ст.м. "Либідська" злодія було затримано міліціонером після розмови зі свідком. Всі учасники історії пішли до кімнати міліції. Там зловмисник для того, щоб уникнути відповідальності, проковтнув ланцюжок, загальна вага якого разом з хрестиком становить 12 г.

Затриманий,1988 р.н., раніше не раз судимий, безробітний. І зловмисник, і потерпілий - кияни.

На даний час зловмисника повезли до лікарні на промивання шлунку, щоб дістати речовий доказ злочину. Швидше за все, буде відкрито кримінальне провадження за статтею КК "Грабіж".

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