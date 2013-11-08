Компанія Ахметова оголосила конкурс на символ київського ЦУМу
14:20, 08 листопада 2013Київ
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З 2012 року ЦУМ знаходиться на реконструкції
З 2012 року ЦУМ знаходиться на реконструкції
Власник столичного ЦУМу - компанія «ЕСТА Холдинг» - оголосив конкурс на кращу ідею художньої інсталяції в атріумі універмагу. Взяти участь у конкурсі може будь-який художник або ж художній колектив.
Роботи приймаються, відповідно до програми і умовами конкурсу, до 15 грудня. Переможця визначать у за участю представників британських бюро Benoy і FourIV, які розробляли інтер'єр ЦУМу. Переможець конкурсу отримає грошову винагороду.
Нагадаємо, з 2012 року ЦУМ знаходиться на реконструкції, в результаті якої площа універмагу буде збільшена вдвічі (до 37 740 кв. м) без надбудови додаткових поверхів.
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