Зловмисників, що підпалили кафе в центрі Києва, засудили до довічного ув'язнення

У Києві до довічного ув’язнення засуджено трьох зловмисників, які у серпні 2008 році підпалили кафе-ресторан «Блінофф» на бульварі Шевченка, внаслідок чого четверо людей загинули, ще восьмеро постраждало.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Як встановило слідство, злочин замовив та організував громадянин Італії, котрий незадовго до цього придбав приміщення, яке на той час орендували власники ресторану.

Читайте також: Киянина засудили до 5 років позбавлення волі за спалення шістьох автомобілів

З метою змусити орендарів якнайшвидше звільнити вказане приміщення, італієць вирішив підпалити заклад. Для цього він найняв п’ятьох виконавців та заплатив їм винагороду у 20 тис. дол.

Приїхавши пізно ввечері до ресторану з каністрами бензину, зловмисники розлили горючу рідину навколо входу та підпалили. Внаслідок пожежі четверо людей, які знаходилися всередині закладу, загинули на місці, ще восьмеро потерпілих були госпіталізовані з опіками різного ступеню тяжкості.

Серед постраждалих опинилися й самі палії, які не встигли втекти з місця злочину, зазначили в прокуратурі, додавши, що двоє з них від отриманих травм померли.

Замовник підпалу був оголошений в міжнародний розшук. Матеріали розслідування стосовно нього виділено в окреме кримінальне провадження.

Під час постановлення вироку суд підтримав позицію прокуратури Шевченківського району Києва та призначив усім трьом винуватцям трагедії найвищу міру покарання - довічне позбавлення волі. Виконавців підпалу визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 115 КК України - умисне вбивство, ч. 2 ст. 194 КК України - умисне пошкодження майна шляхом підпалу, ч. 1 ст. 122 КК України - умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, ч. 2 ст. 125 КК України - умисне легке тілесне ушкодження.

Крім того, суд конфіскував належне засудженим майно та задовольнив цивільні позови потерпілих на суму понад 2 млн грн.