Заборгованість столиці перед "Київенерго" складає майже мільярд гривень

Загальна сума заборгованості споживачів столиці перед компанією “Київенерго” становить наразі понад 971,6 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПАТ “Київенерго”. При цьому, заборгованість компанії перед ДП «Енергоринок» на початок листопада ц.р. становить 671,3 млн грн.

Як зазначають в Київенерго, найбільшим її боржником за спожиту електроенергію залишається ПАТ «АК «Київводоканал».

Так, станом на 1 листопада борг «Київводоканалу» за електроенергію становить 599,1 млн грн, або майже 62% загальної заборгованості всіх споживачів столиці перед компанією. Протягом жовтня заборгованість підприємства збільшилась на 6,9% або на 38,6 млн грн. При цьому з початку 2013 року борги «Київводоканалу» за спожиту електроенергію зросли у 2,2 раза.

Крім того, заборгованість інших найбільших комунальних боржників перед Київенерго - КП «Київпастранс» та КП «Київміськсвітло» збільшилась в жовтні ц.р. на 3,5 млн грн (+17,4%) та 2,2 млн грн (+13,5%) відповідно, до 23,8 млн грн та 18,5 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, 5 листопада компанія «Київенерго», яка є як енергопоставляючою, так і енергогенеруючою, висловила стурбованість п'ятикратним збільшенням з початку 2013 року заборгованості державного і столичного бюджетів за енергоносії.

Згідно з повідомленням, заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету, за теплову енергію в жовтні 2013 досягла 36 млн. грн. Заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету, досягла 402,9 млн. грн.

«Зокрема борг за теплову енергію міського бюджету становить 90,5 млн. грн, а районних бюджетів - 318,7 млн. грн», - наголошувалось в повідомленні.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і поставляє теплову й електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і НАК «Енергетична компанія України» (25% акцій).