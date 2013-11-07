У Київському зоопарку перестали платити заробітну плату

Працівникам Київського зоопарку не виплачують зарплату через затримку коштів казначейством.

Про це у переданому УНІАН коментарі повідомила начальник відділу зв’язків з громадськістю Київського зоопарку Анжеліка Комарова.

“Вже 18 днів люди не можуть отримати кошти. Згідно з колективним договором, виплата авансу здійснюється з 21 до 24 числа поточного місяця, остаточна виплата – до 7 – 10 числа. Вже час отримувати зарплату, а й досі не виплатили аванс”, - заявляє Комарова.

За її словами, керівництво пояснило працівникам, що зарплату начислили, “однак гроші затримує казначейство”.

“У казначействі виправдовують заборгованість, посилаючись на кінець року, бідкаються, що такого не було ще з 1996 року”, - додала працівник зоопарку.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада в регіонах неодноразово заявляла про блокування Держказначейством коштів територіальних громад.

30 жовтня на брифінгу в Кременчуці народний депутат України, член фракції Партії регіонів Юрій Шаповалов заявив, що Державному казначейству України щомісячно не вистачає на проплати 10-11 млрд грн.

«Казначейство – це велика проблема. Я постійно на зв'язку з Держказначейством і з його керівником Харченком. Чесно кажучи, він ховається вже від мене і не бере трубку. Але поки що не всі платежі проходять. Ви бачите результат і по зарплатах. В середньому, як пояснив Харченко, Україні в місяць не вистачає від 10 до 11 млрд на проплату всіх платежів», - сказав Шаповалов.

На прес-конференції в УНІАН 4 листопада голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь повідомив, що станом на 31 жовтня 2013 року сума затримки коштів Держказначейством перед вищими навчальними закладами міста Києва в цілому становить 23 млн грн.