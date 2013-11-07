У Києві вбили російського бізнесмена

У середу, 6 листопада, близько 17.00 в Солом'янському районі Києва вбили підприємця.

Про це пише газета "Вести", посилаючись на інформацію від мешканців будинку, де сталося вбивство.

"У той момент він спілкувався на порозі парадного по вул.Кудряшова зі своїм другом. Підійшов невідомий, вистрілив з вогнепальної зброї і втік", - розповіли мешканці будинку.

"Куля потрапила чоловіку в голову, він помер на місці. Слідчі в довколишній урні знайшли два пістолети", - додали місцеві жителі.

Представники міліції, які прибули на місце події на вулиці Кудряшова, виявили труп чоловіка 1964 р. з двома пораненнями - в голову і груди, повідомляє РІА Новости.

"Від отриманих поранень чоловік помер на місці. Він - громадянин Російської Федерації", - сказали в прес-службі.

Кримінальне провадження порушено за статтею 115 Кримінального кодексу України ("умисне вбивство").