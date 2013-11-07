Станцію метро "Львівська брама" хочуть відкрити до 2015 року

Відразу після відкриття метро «Теремки»міськвлада пообіцяла ще в цьому році розпочати будівництво четвертої гілки метро на Троєщину, а в наступному - розморозити станцію метро «Львівська брама», яка простоює вже 17 років, пише "Сегодня".

«Станція потрібна городянам, як повітря! Адже це центр міста. Перон і техприміщення були побудовані ще в 1996 році, але через відсутність коштів об'єкт був заморожений. Днями ми обговорювали це питання з керівництвом міста і було прийнято рішення, що будувати виходи і сам вестибюль станції почнемо вже наступного року, щоб відкрити її до 2015-го», - розповів гендиректор «Київметробуду» Володимир Петренко. Зараз у мерії працюють над кошторисом і пошуком коштів. За словами Петренка, потрібно прокласти похилий тунель на поверхню: «Він буде складатися з двох частин як на станції «Золоті ворота». Перша частина - 120 метрів, і друга - 30 метрів. Думаю, що за наявності фінансування ми встигнемо все зробити за рік». Вестибюль станції повинен з'явитися на місці клумби поруч з недобудовою театрального інституту.

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Нагадаємо, раніше влада заявляла про намір залучити до будівництва інвесторів - передбачалося, що виходи зі станції розташують у торговому центрі. Три роки тому вартість завершення робіт оцінювали в 300 млн грн.

У найближчих планах - і будівництво четвертої гілки метро. «Думаю, будувати першу ділянку почнемо вже в грудні. Якщо все складеться з фінансуванням, яке нам пообіцяв президент Янукович на відкритті «Теремків», роботи почнемо посиленими темпами. Перша ділянка - це п'ять станцій від «Подільської» до «Райдужної» (поруч зі станцією горелектрічкі)», - каже голова« Київметробуду». «Подільська» буде пов'язана пересадочним вузлом зі станцією «Тараса Шевченка» (синя гілка). «Ця ділянка складна - потрібно замінити інженерні комунікації. Наступна станція з'явиться на Рибальському півострові, ще дві станції на Подільському мості. Станцію на Трухановому острові можна відкрити вже через два роки, а всю ділянку до «Райдужної» реально завершити до 2016 року», - обіцяє Петренко.