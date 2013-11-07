Другий тунель на Поштовій площі обіцяють закінчити до середини грудня (фото)

Проїхатися за новим тунелем під Поштовою площею кияни зможуть лише через місяць-півтора, пише "Сегодня".

Замість обіцяного на 6 листопада, відкриття перенесли на середину грудня. Повністю закінчити об'єкт влада обіцяє до травня наступного року. «Сегодня» розібралася, чому відкриття перенесли і як зараз йдуть роботи на Поштовій.

Вчора на будівництві другого тунелю в районі Річкового вокзалу кипіла робота - сотні будівельників і десятки машин. Зовнішня конструкція другого тунелю майже готова, величезний котлован під вокзалом вже накрито бетоном. Від нього до церкви Різдва змонтована рівна прогулянкова поверхня, але широкі «потьомкінські» сходи до річкового вокзалу робити ще не почали. «Фінішуємо. До початку зими повинні добити тунель», - розповіли робітники. Від тривалого будівництва страждають і пішоходи, і велосипедисти. А в діючій частині тунелю - постійні затори. На набережну з Поштової тепер можна потрапити лише трьома досить небезпечними шляхами: через кволі сходи біля будівлі «Київпастрансу», вузький прохід на новій естакаді і за нерегульованим переходом від паркування готелю. На наших очах машина, виїжджають з тунелю, ледь не збила пішохода - світлофора тут поки немає. «Я живу на Подолі, часто катаюся набережною на велосипеді. Раніше через міст перейдеш - і ти на набережній. А через це будівництво доводиться велосипед більше 500 м тягти на своєму горбі», - поскаржився нам киянин Антон.

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У КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва» нам розповіли, що планують закінчити тунель у грудні. «Вже виконано 85% робіт. З тих, що залищилось: закінчення установки монолітної плити над тунелем і мощення пішохідної частини площі», - сказав нам заступник директора КП Микола Васильцов. За його словами, головна причина затримок - брак грошей. «Зараз боргів перед робітниками у нас немає, але вони знову починають набігати. Найближчим часом місто має виділити на роботи ще 20 млн грн», - каже Васильцов. За його даними, з 429 млн грн загальної вартості реконструкції площі на сьогодні освоєно 300 млн грн.

Прогулятися оновленою площею можна буде в травні. Саме тоді планують закінчити будівництво підземного торгового центру, без якого пішохідну частина не відкриють. Зараз на місці центру забивають палі. «Роботи йдуть. Пішохідну частину і ТЦ сподіваємося закінчити навесні. Ми трохи змінили проект благоустрою: у покритті прогулянкової частини площі буде прокладене світлодіодне підсвічування. Тривають роботи з проектування будівлі «Макдональдса» - вона має вписатися в комплекс майбутньої площі. Сам ресторан залишиться на колишньому місці», - розповів нам автор проекту Поштової площі і ТЦ, архітектор Андрій Миргородський. Нагадаємо, торговий центр опуститься на два поверхи вниз під Поштову площу. Вихід з нього буде розташований праворуч від Поштового будиночка і Церкви Різдва Христового.

Влада обіцяє, що поїдемо другим тунелем в грудні. «Здамо його приблизно 5-10 грудня. На завершення не вистачає близько 50 млн грн. Ми їх шукаємо і гроші точно будуть», - розповів перший заступник глави КМДА Анатолій Голубченко. Нагадаємо, після реконструкції пропускна спроможність розв'язки (сюди входить два тунелі і естакада . - Авт.) Повинна збільшитися з 8,9 тис. авто/годину до 10 тисяч . Загальна вартість проекту - 429 млн грн.