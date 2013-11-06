Під стіни Верховної Ради мають прийти 20 тисяч пікетувальників - КМДА

Завтра до Верховної Ради України збираються прийти близько 20 тисяч представників різних партій та громадських організацій.

Як повідомили УНІАН у Департаменті громадських комунікацій Київської міськдержадміністрації, відповідні заявки подані в КМДА від організаторів акцій.

Згідно з поданими заявками, ГО “УДАР” планує провести пікетування ВР, починаючи з 6.00 ранку за участі 5 тис своїх прихильників.

КМО “Батьківщина” о 9.00 колоною своїх представників вирушить ходою під Верховну Раду з метою провести там захід на підтримку законопроектів щодо лікування екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та європейської інтеграції. Заявлено участь 5 тис. осіб. Мітинг на підтримку асоціації з Європейським Союзом проведе біля парламенту о 9.00 ПП “Європейська партія України”, в якому заявлено 1 тис. осіб. Ще 350 своїх представників виведе до ВР КМО ВО “Свобода”, яка організовує там пікетування.

Зі свого боку Київський міський комітет КПУ подав заявку на проведення акції “Наше майбутнє — соціалізм”, з маршрутом руху від Бессарабської площі по вул. Хрещатик, через Європейську площу до Верховної Ради України. Час проведення акції: 9.30 — 14.00. Заявлено участь 10 тис. осіб.

Пікетування з вимогою заборонити Комуністичну партію України проведе Конгрес Українських Націоналістів біля Адміністрації Президента України з 11.00 до 12.00. Заявлено участь 100 осіб.

Крім того, 300 представників РГО “Право народу” прийдуть до будинку парламенту для участі в мітингу з метою захисту прав та інтересів виборців Київської області (час проведення 8.30 - 14.00).

Заступник голови КМДА Олександр Пузанов уточнив, що КМДА в судовому порядку не буде обмежувати проведення акцій.