У Києві пройшла несподівана злива з громом і блискавкою
Грози бувають при мінливій погоді в будь-яку пору року - навіть взимку. Але для осені це рідкісне явище.
Сьогодні в Києві пройшла несподівана для пізньої осені злива з громом і блискавкою. Кияни в деяких районах потрапили у водні пастки, пишуть Вести.
У соцмережах дивуються аномальній зливі і жартують, що осінь збожеволіла.
У Гідрометцентрі назвали листопадову грозу вкрай рідкісним явищем.
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"Чогось надзвичайного тут немає. Грози бувають при мінливій погоді в будь-яку пору року - навіть взимку. Але все-таки це рідкісне явище. Грози зазвичай спостерігаються при температурі вище +20 градусів, а зараз у Києві +16 градусів. У даному випадку зіграв свою роль атмосферний фронт котрий проходить через столицю", - розповів начальник Гідрометцентру Микола Кульбіда.