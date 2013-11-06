У Києві пройшла несподівана злива з громом і блискавкою

Сьогодні в Києві пройшла несподівана для пізньої осені злива з громом і блискавкою. Кияни в деяких районах потрапили у водні пастки, пишуть Вести.

У соцмережах дивуються аномальній зливі і жартують, що осінь збожеволіла.

У Гідрометцентрі назвали листопадову грозу вкрай рідкісним явищем.

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"Чогось надзвичайного тут немає. Грози бувають при мінливій погоді в будь-яку пору року - навіть взимку. Але все-таки це рідкісне явище. Грози зазвичай спостерігаються при температурі вище +20 градусів, а зараз у Києві +16 градусів. У даному випадку зіграв свою роль атмосферний фронт котрий проходить через столицю", - розповів начальник Гідрометцентру Микола Кульбіда.