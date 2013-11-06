Київ святкує ювілей визволення від нацистів

У Києві тривають урочистості з нагоди 70-річчя визволення столиці України від фашистських загарбників. Лише на церемонію покладання квітів до могили Невідомого солдата прийшло 35 тисяч киян, десятки тисяч мешканців міста взяли участь в інших заходах першої половини дня. Втім наймасовіші події відбудуться ближче до вечора.

Святкування ювілею визволення розпочалося запаленням Вічного вогню біля Національного музею історії Великої Вітчизняної війни та покладанням Гірлянди воїнської слави. «Ми – діти післявоєнних років – щасливі, бо народилися у часи мирного неба і можемо сьогодні розбудовувати нашу незалежну країну. У той же час ми маємо велику честь спілкуватися зі справжніми героями, які вибороли нам таке право, – це наші дорогі ветерани. В історії Великої Вітчизняної війни були декілька військових операцій, що кардинально змінили хід війни. Серед них і героїчна оборона Києва, і події 70-річної давнини – звільнення столиці України від фашистських загарбників. Вплинути на історію Великої Вітчизняної війни – це значить вплинути на остаточну перемогу у Другій світовій війні. Ми пам’ятаємо, якою ціною завойована ця Перемога. І наш святий обов’язок – передати правду про війну наступним поколінням. Вітаю всіх із 70-ю річницею визволення нашого міста, бажаю мирного неба, щастя та благополуччя», – сказав у вітальному слові під час церемонії голова КМДА Олександр Попов.

О 10.00 Президент України Віктор Янукович разом із ветеранами, керівництвом держави та Києва, громадськістю вшанував пам’ять воїнів, які загинули у Великій Вітчизняній війні. Глава держави поклав квіти до могили Невідомого солдата в парку Вічної Слави. Дещо пізніше там же відбулася масштабна церемонія покладання квітів киянами. Загалом вклонитися воїнам, що загинули, звільняючи місто прийшли більше тридцяти тисяч мешканців столиці. Наразі на вулицях в центрі міста надзвичайно багато людей, що тримають в руках символіку свята. Також багато водіїв прилаштували на автівки прапорці.

Об 11.00 в Києві пролунали залпи військових гармат – в цей час на Майдані Незалежності відбувся урочистий ритуал підняття Штандарту. Також кияни та гості столиці спостерігали за військово-історичною ходою за участі військової техніки часів Великої Вітчизняної війни та парадом військових оркестрів на Хрещатику.

О 12.05 в місті зупинився громадський транспорт, задзвонили церковні дзвони – в Києві було оголошено хвилину мовчання. Після цього урочистості відновилися. Так, біля Київського палацу дітей та юнацтва розпочався святковий дитячий концерт «Визволителям Києва честь і слава!». А в Національному палаці мистецтв «Україна» – концерт за участю зірок української естради для ветеранів та визволителів Києва. Напередодні ювілею всі столичні ветерани та жертви нацистських репресій отримали з нагоди свята та на виконання завдань Президента України Віктора Януковича щодо посилення соціального захисту ветеранів соціальну допомогу. Визволителі Києва також отримали пам’ятну нагороду.

Святкування ювілею триватиме до пізнього вечора. О 16.00 біля Національного музею історії Великої Вітчизняної війни відбудеться Молодіжний флешмоб пам’яті «Дякуємо за Київ». З 18.00 до 22.00 у парку Слави відбуватиметься меморіальна акція «Вшануй пам’ять визволителів». Кияни та гості столиці отримають лампадки зі свічками та встановлять їх біля могили Невідомого солдата. А о 19.30 на Майдані Незалежності розпочнеться святковий концерт, що завершиться феєрверком.