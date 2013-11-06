У Києві відкрито нову станцію метро “Теремки”, якою завершено будівництво Куренівсько-Червоноармійської лінії.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистостях з нагоди відкриття станції взяли участь Президент України Віктор Янукович, голова КМДА Олександр Попов, екс-мер Києва Олександр Омельченко, представники місцевої влади, а також керівництво Київського метрополітену і Київметробуду.

Янукович подякував будівельникам та всім причетним до будівництва столичного метро.

За його словами, кожен на своєму місці робить свій невеликий внесок у розвиток столиці, і це, на його переконання, є кроками до розбудови столиці.

Янукович наголосив, що сьогоднішня подія увійде в історію. “Головне, щоб ми не зупинялися на цьому розвитку метрополітену, і я пообіцяв декілька років тому, що вони (метробудівці - УНІАН) не будуть без роботи, тобто ми будували і будемо будувати. А киянам, жителям міста я побажаю, щоб вони завжди із задоволенням їздили на метро і вважали його найкращим транспортом в Києві”, - сказав Президент.

Він оглянув представлений на платформі потяг, модернізований на Крюківському вагонобудівному заводі.

Водночас, на іншій платформі був представлений новий потяг, виготовлений на московському заводі, але його Янукович не оглянув.

Після цього Президент звернувся до всіх присутніх на урочистій церемонії та пообіцяв, що для метрополітену будуватимуть найсучасніші вагони.

“Замовлення вже є на 95 вагонів, з них 50 - для Києва. Нових, зручних вагонів. Й інші метрополітени країни також отримають такі можливості”, - додав Янукович.

Після цього він попрощався та залишив станцію.

Церемонію продовжив керівник Київметробуду Володимир Петренко, який передав керівнику метрополітену Володимиру Федоренку символічний ключ від станції метро “Теремки”.

Петренко наголосив, що з Президентом було проведено переговори щодо продовження будівництва метро в столиці. “До кінця року почнеться робота з будівництва 4-ї гілки... Нам потрібно 3-4 роки, щоб зробити пускову дільницю, з`єднати Лівий берег з Правим метрополітеном, пустивши перший пусковий комплекс”, - сказав Петренко.

Як зазначалось на відкритті, станція метро “Теремки” є 18-ю станцією Куренівсько-Червоноармійської лінії та 53-ю працюючою станцією метро у столиці.

Після передачі ключа та завершення церемонії станцію було відкрито для пасажирів. З платформи вирушив перший потяг з пасажирами.

*** Пропускна спроможність станції «Теренки» - 40 пар потягів на годину, 34 тисячі пасажирів на годину. Кількість робочих місць на дільниці - 156.

За станцією споруджено розвороти для потягів. Це одразу декілька тунелів. Рейки сполучені шістьма стрілочними переводами, аби потяги могли здійснювати розворот чи зупинятися на техогляд.