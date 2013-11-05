Прорізну залило гарячою водою (фото, відео)
21:10, 05 листопада 2013Київ
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Рух транспорту центром частково обмежено
Вулицю Прорізну залило гарячою водою / Фото : Магнолія-ТВ
У зв’язку з проривом теплотраси по вул. Прорізній рух транспорту на ділянці від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик повністю перекрито.
Через аварію на теплотрасі рух транспорта центром змінено / Фото : Магнолія-ТВ
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ міста, об’їзд аварійної ділянки можна здійснювати вулицями Володимирська та Михайлівська.
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У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою / Фото : Магнолія-ТВ
Як повідомляв УНІАН, у Києві близько 100 будинків відключені від опалення та гарячого водопостачання через пошкодженням трубопроводу на перетині вулиць Прорізної та Пушкінської.
Гарячу воду прорвало під автомобілем / Фото : Магнолія-ТВ
Аварія сталась сьогодні о 13.10 у зв’язку із високим рівнем зношеності труб.
Усунути пошкодження та відновити теплопостачання споживачам планується упродовж доби.
Відео ТСН
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