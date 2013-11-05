Прорізну залило гарячою водою (фото, відео)

У зв’язку з проривом теплотраси по вул. Прорізній рух транспорту на ділянці від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик повністю перекрито.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ міста, об’їзд аварійної ділянки можна здійснювати вулицями Володимирська та Михайлівська.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві близько 100 будинків відключені від опалення та гарячого водопостачання через пошкодженням трубопроводу на перетині вулиць Прорізної та Пушкінської.

Аварія сталась сьогодні о 13.10 у зв’язку із високим рівнем зношеності труб.

Усунути пошкодження та відновити теплопостачання споживачам планується упродовж доби.