Завтра в Києві відкриють станцію метро "Теремки"

Завтра, 6 листопада, о 10.45 у Києві за участю Президента України Віктора Януковича та голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова відбудеться урочисте відкриття станції метро «Теремки» Куренівсько-Червоноармійської лінії.

Як повідомляв УНІАН, станцію столичного метро «Теремки» планували відкрити до Дня визволення Києва від фашистських загарбників - 6 листопада. На станції повинні були завершитися останні роботи. Метробудівники повинні були закінчити споруджувати розворотні тупики за станцією. За технологією, це відразу кілька тунелів, в них вже прокладено рейки.

На тему: На Теремках відкриють новий автовокзал (фото)

На майданчику над станцією планувалося створити міні-сквер, що перехоплює паркінг, де, відразу заїхавши з траси, можна буде залишити автомобілі, а також це буде пересадочний вузол на наземний громадський транспорт.

Кошти на завершення будівництва станції в розмірі 70 млн грн виділила своїм рішенням Київрада на минулому пленарному засіданні.

Крім того, як нагадав Попов, понад 160 млн грн депутати виділили додатково на будівництво Подільського мосту та 5 - на реконструкцію Поштової площі.