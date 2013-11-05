У Київській області депутату райради прострелили стегно

У Київській області невідомий чоловік стріляв у депутата Баришівської райради Миколу Семеняка.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київсбкій області, інцидент стався вчора ввечорі.

Потерпілий приїхав додому, вийшов із автомобіля і у темряві побачив, що до нього хтось наближається.

"У цей час невідома особа здійснила у напрямку Семеняка постріл, куля від якого роздробила ліве стегно. Після нападу невідомий зник з місця скоєння злочину", - зазначили у ВЗГ.

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Потерпілого автомобілем швидкої допомоги доставили до лікувального закладу. Після проведення правоохоронцями огляду місця події були вилучені речові докази та з’ясовано, що постріл було здійснено із гладкоствольної зброї.

Слідчим місцевої міліції внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Міліція розглядає всі можливі мотиви скоєння злочину. Проводяться відповідні розшукові заходи з метою встановлення особи, що вчинила правопорушення, та її місцезнаходження.