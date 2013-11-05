Вартісь проїзду в метро зросте до 3,5 гривень (відео)

Столична адміністрація готує непопулярний крок – підвищення тарифу за проїзд у метро в Києві до 3,50 грн, пише ТСН. Зараз кияни сплачують 2 грн за поїздку, що нижче собівартості, обурюються працівники метро. "А в метрополітені за ці ж гроші потрібно утримувати колії, ескалатори, платити за електроенергію, вагони ті ж, тунелі, станції, вентилювати, відкачувати воду, освітлювати", - перераховує директор метрополітену Володимир Федоренко.

Дебет із кредитом у метро не можуть звести вже майже десятиліття. Основна причина – пільговики, яких у нас 25%. Гроші за них має компенсувати київська влада та міністерство фінансів.

На часі вже ясно, що проїзду по 2 грн вже не буде. Ті, хто їздитиме часто й багато, сплачуватиме 3 грн. Середня вартість поїздки становитиме 3,50 грн. Принаймні такі пропозиції передали в мерію.

"Якби ми отримали 3,03 грн з кожного пасажира, метрополітен не був би збитковий. Метрополітен би нарахував амортизацію, яка необхідна для відновлення його зношених засобів за рік – 240 млн", - каже Федоренко. А от проїзд пільговиків із плечей влади перекладуть на киян та гостей столиці. Найбільше заплатять саме вони.