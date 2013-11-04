У Києві готуються до обговорення ювілею Шевченка

В Києві вирішуватимуть, як святкувати 200-річний ювілей Кобзаря. Нарада відбудеться в Національному музеї Тараса Шевченка, повідомляє ТСН.

Шевченкознавці та громадські діячі кажуть, що перед затвердженням їхній проект має бути узгоджений на усіх рівнях, аби святкування пройшло гідно і без неприємних сюрпризів. До участі у обговоренні вже запрошені науковці, а також представники парламентського Комітету з питань культури і духовності та громадськості.

Буде гаряче обговорення. Крім того, відбуваються різноманітні реконструкції, будівництва, на об'єктах, які пов'язані з Тарасом Шевченко і в Каневі, і на батьківщині Шевченка, але ми бачимо це питання так, щоб за цими будівництвами та реконструкціями не зник сам Шевченко", - сказав народний депутат В'ячеслав Кириленко. Очікується гаряче обговорення.

Також до ювілею заплановані різноманітні реконструкції, ремонти та будівництва на об'єктах, які пов'язані з Тарасом Шевченком у Каневі та на батьківщині поета. Ймовірно, до знаменної дати оновляться експозиції шевченківських музеїв. Раніше повідомлялося, що 2014-й в Україні оголошений роком Тараса Шевченка.