Два офіцери міліції у справах неповнолітніх торгували наркотиками

У Києві двох офіцерів кримінальної міліції у справах неповнолітніх засуджено за торгівлю наркотиками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, суд визнав їх винними у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (збут психотропної речовини) Кримінального кодексу та призначив покарання кожному у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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У ході досудового розслідування було встановлено, що співробітники кримінальної міліції у справах неповнолітніх Оболонського райуправління внутрішніх справ організували продаж своїм наркозалежним знайомим амфетаміну. Так, правоохоронці отримали 500 грн за реалізацію дози наркотику чоловіку, який проживав з ними в одному будинку. Одразу після незаконної оборудки міліціонерів було затримано. На час слідства обидва зловмисника перебували під домашнім арештом.

Обох засуджених позбавлено спеціального звання «капітан міліції» та звільнено з лав міліції.