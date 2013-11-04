У Києві відбудеться загальноміська хвилина мовчання в пам'ять визволителів

У день визволення Києва від фашистських загарбників, 6 листопада, у столиці вперше відбудеться загальноміська хвилина мовчання в пам'ять про загиблих учасниках боїв за Київ. Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, хвилина мовчання розпочнеться о 12 годині 05 хвилин.

«Меморіальні церемонії стверджують цінності суспільства, об'єднують людей в повазі і вдячності до визволителів», – висловив переконання голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

Оголошення про хвилину мовчання напередодні прозвучать по телебаченню і радіо. На всіх вулицях міста на 60 секунд буде зупинено рух транспорту. А в київських церквах у хвилину мовчання лунатиме дзвін.

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Увечері того ж дня у Парку Слави відбудеться ще однин меморіальний захід, на який міська влада запрошує усіх киян, чиї родичі загинули під час Великої Вітчизняної війни. З 18.00 до 22.00 тут триватиме акція «Вшануймо пам'ять визволителів», під час якої волонтери роздаватимуть усім охочим лампадки. Киянам пропонують пронести ці лампадки разом із фотографією загиблого родича Алеєю Слави, а потім залишити палаючу свічку на Алеї або біля могили Невідомого солдата.

Нагадаємо, 6 листопада в Києві оголошено вихідним днем. У зв'язку з тим, цього дня в центральній частині міста відбудуться численні масові заходи, працівники бюджетних структур офіційно звільнені від роботи, а комерційним підприємствам міська влада рекомендувала утриматися від роботи 6 листопада. Міська влада прийняла рішення у зв'язку із 70-річчям звільнення Києва, а також на виконання завдань Президента України Віктора Януковича щодо підвищення соціального захисту ветеранів, виділити кошти на надання матеріальної допомоги столичним ветеранам. Крім цього, ветерани, що брали участь у визволенні Києва, одержать пам'ятні нагороди. Усього в столиці України на даний момент проживає 498 визволителів Києва.