У Києві відкрито новий спортивний майданчик для воркаута

12:14, 04 листопада 2013
Київ
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спортмайданчик для занять воркаутом, фото atv.odessa.ua

3 листопада 2013 в Києві за адресою пр-т . Оболонський 34 було відкрито новий спортивний майданчик для занять популярним спортивним напрямком стріт воркаут . 

Шоу - програма  заходу складалася з виступів титулованих зірок , збірної Києва з стріт воркауту та змагального марафону. Змагання проходили з трьох дисциплін: фрістайл, підтягування на турніку і віджимання на брусах. Переможцем змагань став киянин Григорій  Томащук .

Громадська організація «Стріт Воркаут Україна » займається пропагандою здорового способу життя та розвитком дворового спорту.  Мета проекту - залучення дітей та молоді до занять спортом та здорового способу життя .

Ініціатором встановлення майданчика став почесний президент організації Вадим Столар, який вже більше року разом з лідером руху воркаут в СНД Денисом Мініним здійснює відновлення дворового спортивного комплексу Оболоні.

Загалом за весь період на Оболоні було відновлено більше 15 старих спортивних майданчиків та встановлено 10 нових.

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