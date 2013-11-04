У Києві відкрито новий спортивний майданчик для воркаута

3 листопада 2013 в Києві за адресою пр-т . Оболонський 34 було відкрито новий спортивний майданчик для занять популярним спортивним напрямком стріт воркаут .

Шоу - програма заходу складалася з виступів титулованих зірок , збірної Києва з стріт воркауту та змагального марафону. Змагання проходили з трьох дисциплін: фрістайл, підтягування на турніку і віджимання на брусах. Переможцем змагань став киянин Григорій Томащук .

Громадська організація «Стріт Воркаут Україна » займається пропагандою здорового способу життя та розвитком дворового спорту. Мета проекту - залучення дітей та молоді до занять спортом та здорового способу життя .

Ініціатором встановлення майданчика став почесний президент організації Вадим Столар, який вже більше року разом з лідером руху воркаут в СНД Денисом Мініним здійснює відновлення дворового спортивного комплексу Оболоні.

Загалом за весь період на Оболоні було відновлено більше 15 старих спортивних майданчиків та встановлено 10 нових.