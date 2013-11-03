Реконструкція форсування Дніпра і боїв за визволення Києва

У Києві відбувся X Міжнародний військово-історичний фестиваль «Даєш Київ!», приурочений до 70-річчя визволення міста. У рамках фестивалю в урочищі Ситняки Деснянського району відбулася військово-історична реконструкція епізоду бою з форсування водної перешкоди і захоплення плацдарму під час боїв за Київ.

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