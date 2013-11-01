На 223 окрузі в Києві голоси виборців купують за 400 грн - Свобода

У ВО “Свобода” заявляють про факти підкупу голосів виборців на 223-му окрузі Києва.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили член Політради ВО “Свобода” і зареєстрований кандидатом у народні депутати України у 223-му окрузі Юрій Левченко та народний депутат від ВО “Свобода” Андрій Іллєнко. На підтвердження своєї заяви вони оприлюднили відеоматеріали.

Як стверджують у “Свободі”, ці відео підтверджують підкуп на користь Віктора Пилипишина, який, на їхнє переконання, скоріше за все, також буде балотуватися в цьому окрузі.

На прес-конференції журналіст Володимиром Тищенко повідомив, він на прохання ВО “Свобода”, влаштувався займатися агітацією “за Пилипишина”.

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“Мені видали бланки, в які я мав записувати своїх сусідів. Я мав прийти до сусіда, агітувати за Пилипишина, сказати, що за нього треба проголосувати обов’язково і плюс, що він може надати матеріальну допомогу кожному. За це людина мала мені представитися, надати рік народження, місце проживання, контактний телефон. За це я людині мав пообіцяти, що до виборів йому віддадуть 200 грн. Про те, хто буде передавати гроші, мені не казалося. Це 200 грн до виборів і 200 грн після виборів буде отримувати людина, яка проголосує за Пилипишина”, - розповів Тищенко, додавши, що йому особисто пропонувалося 50 грн за кожного чоловіка до виборів і 50 грн після виборів.

На прес-конференції було продемонстровано відео, на якому, за поясненням Тищенка, можна побачити роботу так званих “будинкових” і “десятників” в організації підкупу мешканців центрального району столиці.

Як заявив Тищенко, “в цьому році у них планка виросла. Якщо в минулому році на одній з дільниць на Нивках треба було “скупити” 400 голосів, то в цьому році - 800”.

У свою чергу Левченко повідомив, що 31 жовтня подав заяву до Генеральної прокуратури України і передав відповідні відеодокази цієї заяви щодо підкупу виборців. За його словами, Тищенко також подав таку заяву як автор журналістського розслідування. Крім того, такі заяви подали також низка мешканців Шевченківського району, - “тобто ті люди, яких безпочередньо намагалися підкупити”, сказав Левченко.

Він заявив, що ці відеоматеріали не є підробними, постановочними і переконатися в цьому правоохоронці можуть, викликавши до себе людей, що є на відзнятому матеріалі. Їхні прізвища та адреси “Свобода” готова надати міліції.

Левченко зазначив, що сьогодні всі ці відео будуть викладені в Інтернеті для відкритого доступу.

“Ми будемо далі продовжувати цю роботу (з виявлення фактів підкупу — УНІАН). У нас з’явилося дуже багато інформаторів, тобто прихильники повідомляють все більше про ці події. Я думаю, ми будемо все більше знімати отаких скупщиків “людських душ” і презентувати”, - пообіцяв Левченко.

Як повідомляв УНІАН, восени 2012 року ЦВК визнала неможливим встановлення достовірних результатів голосування в 223 окрузі, а Верховна Рада рекомендувала ЦВК призначити на ньому повторні вибори.

Кандидат від ВО «Свобода» Левченко заявляв, що, згідно з первинними протоколами ДВК, він випереджав свого суперника Пилипишина більш як на 900 голосів. Однак під час перерахунку голосів виявилося, що бюлетені за Левченка були зіпсовані, визнані недійсними, і таким чином Пилипишин випередив суперника. На сайті ЦВК саме Пилипишин був оголошений переможцем.

Повторні вибори до ВР в окрузі №223 призначено на 15 грудня 2013 року.

Станом на 30 жовтня ЦВК вже зареєструвала у 223-му окрузі 18 кандидатів. Однак серед них немає Пилипишина.