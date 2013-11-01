Грабіжник-невдаха спробував втекти від міліції і стрибнув у озеро

У Києві після невдалої спроби заволодіти сумками школярок грабіжник кинувся в озеро, тікаючи від переслідування міліціонерів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, інцидент стався учора у Шевченківському районі міста у парку неподалік від станції метро “Нивки”.

Як зазначили у ВЗГ, чоловік на очах багатьох громадян, які не вжили будь-яких дій для припинення правопорушення, намагався відібрати сумки у двох 17-річних дівчат.

Побачивши співробітника міліції, грабіжник кинувся у парк і намагався втекти від переслідування правоохоронця, кинувшись у озеро.

Читайте також: У Києві грабіжник поранив міліціонера

У міліції зазначили, що правоохоронець телефоном передав інформацію про подію своїм колегам, які через деякий час на іншому березі озера “прийняли утікача, щоб обігріти після невдалого запливу”.

Грабіжником виявився 35-річний мешканець Вінницької області, щодо якого вже було відкрито два кримінальних провадження за вчинення хуліганських дій та крадіжку.

Затриманому вручено повідомлення про підозру у грабежі.