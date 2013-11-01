В Києві проживає 498 визволителів столиці

Напередодні 70-ї річниці визволення Києва від фашистських загарбників столичне керівництво особисто поздоровить кожного визволителя, що сьогодні проживає у місті. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Віктор Корж під час зустрічі з ветеранами, що перебувають на лікуванні в госпіталі «Печерський».

«Пріоритетом у нашій політиці є турбота про ветеранів. Наразі в столиці проживає 498 визволителів Києва. Цими днями ми всіх їх відвідаємо та привітаємо, кожен отримає адресну матеріальну допомогу та спеціально затверджену пам’ятну нагороду», – сказав Віктор Корж.

Нагадаємо, що з нагоди 70-ї річниці визволення Києва та на виконання завдань Президента України Віктора Януковича щодо посилення соціального захисту ветеранів столична влада ухвалила рішення про виділення матеріальної допомоги ветеранам.

Київміськдержадміністрація розробила також широку програму святкування ювілею. Вже 3 листопада киянам покажуть яскраве шоу – історичну реконструкцію форсування Дніпра. У «боях» в урочищі Ситняки на Троєщині зійдуться більше тисячі учасників, а також військова техніка.

6 листопада о 8.40 відбудеться церемонія запалювання Вічного вогню на території Національного музею історії Великої Вітчизняної війни. О 10.00 біля могили Невідомого солдата пам'ять загиблих воїнів вшанує Президент України Віктор Янукович. А дещо пізніше, о 10.30, відбудеться масштабне покладання киянами квітів до могили Невідомого солдата. Об 11.00 на Хрещатику і Майдані Незалежності розпочнеться ритуал підняття штандарта і військово-історична хода. Головною вулицею міста пройдуть військові оркестри, військова техніка часів Великої Вітчизняної, курсанти у формі солдатів, авіаторів, моряків тощо. О 12.00 у Національному палаці мистецтв «Україна» розпочнуться урочистості для ветеранів. У цей же час перед центральним входом до Київського палацу дітей та юнацтва розпочнеться святковий концерт «Визволителям Києва честь і слава». Родзинкою святкування стане молодіжний флешмоб пам'яті «Спасибі за Київ», який стартує в Національному музеї історії ВВВ о 16.30, і меморіальна акція в парку Слави «Вшануймо пам'ять визволителів» (початок – о 18.00), під час якої кожен охочий зможе отримати лампадку і встановити її біля могили Невідомого солдата або на Алеї Слави. О 19.30 на Майдані Незалежності розпочнеться молодіжний святковий концерт, який завершить о 21.50 святковий феєрверк.

Презентуючи програму, очільник Києва Олександр Попов також повідомив, що 6 листопада о 12.05 пройде загальноміська хвилина мовчання в пам'ять про тих, хто поліг на полях бою або помер після війни від хвороб і ран. У цей час міський транспорт зупиниться, у столиці задзвонять дзвони сотень церков.