З початку року в Києві затримали понад 12 тисяч п'яних водіїв

У Києві з початку цього року співробітники ДАІ затримали понад 12 тис. водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп’яніння.Про це УНІАН повідомили у столичному управлінні Державної автомобільної інспекції.

Лише впродовж вчорашнього дня, 31 жовтня, інспектори ДАІ за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння відсторонили від керування 53 водія, підкреслюється в повідомленні.

Читайте також: На Буковині п’яний водій врізався в групу підлітків: двоє загинули

При цьому в ДАІ нагадують, що згідно зі ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, крім штрафу за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння від 2 тис. 550 до 3 тис. 400 грн, законодавство передбачає такі види стягнень, як адміністративний арешт (7-15 діб), громадські роботи (40-60 годин), оплатне вилучення транспортного засобу та позбавлення права керування транспортним.