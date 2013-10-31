Сьогодні відключать київські фонтани
19:09, 31 жовтня 2013Київ
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Відключать всі фонтани , які знаходяться на балансі " Київводоканалу".
Київські фонтани відключать / Фото: panoramio.com
Сьогодні 31 жовтня відключають київські фонтани на Майдані Незалежності. Завтра, 1 листопада їх будуть чистити і консервувати на зимовий період.
Як повідомила Сегодня.ua радник голови правління ПАТ "АК "Київводоканал" Вікторія Яковлєва, відключать всі фонтани, які знаходяться на балансі "Київводоканалу".
"Можливо, фонтани, що належать якимсь приватним підприємствам, продовжать роботу", - додала вона.
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