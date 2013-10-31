Сьогодні відключать київські фонтани

Сьогодні 31 жовтня відключають київські фонтани на Майдані Незалежності. Завтра, 1 листопада їх будуть чистити і консервувати на зимовий період.

Як повідомила Сегодня.ua радник голови правління ПАТ "АК "Київводоканал" Вікторія Яковлєва, відключать всі фонтани, які знаходяться на балансі "Київводоканалу".

"Можливо, фонтани, що належать якимсь приватним підприємствам, продовжать роботу", - додала вона.