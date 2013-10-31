Столиця виконала річний план надходжень від реклами за 10 місяців

Київ уже виконав річний план надходжень від зовнішньої реклами, станом на кінець жовтня до бюджету міста від розміщення реклами перераховано 105,3 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявив заступник голови КМДА – керівник апарату Олександр Пузанов.

При цьому плата за користування місцями для зовнішньої реклами принесла 95,7 млн грн, а реклама на транспорті – 9,6 млн грн.

Річний плановий обсяг залучення коштів від розміщення зовнішньої реклами – 92 млн грн. Таким чином, його вже виконано на 104%. Планується, що за два місці 2013 року бюджет столиці отримає ще близько 20 млн грн.

«Незважаючи на наміри у 2013 році підвищити тарифи на розміщення зовнішньої реклами, міська влада пішла назустріч операторам ринку і не зробила цього. Ми також не збільшували кількість носіїв. Тому це досягнення – результат ефективного використання місць для розміщення реклами та відповідальної роботи фахівців», – вважає Пузанов.

Він підкреслив, що частину коштів було спрямовано на погашення заборгованості перед міським бюджетом, яка виникла у 2009 році. Загалом протягом 2013 року на погашення заборгованості має бути спрямовано 10 млн грн.

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Надходження від розміщення реклами на транспорті за 10 місяців 2013 року вже у 64 рази перевищують показник 2012 року, коли цей напрямок приніс місту лише 150 тис. грн.

«Транспорт перестає бути «чорною дірою» для міського бюджету. Такого значного зростання надходжень вдалося досягнути завдяки переукладенню договорів з операторами на більш цивілізованих та вигідних для міста умовах. Ми провели дуже серйозну та кропітку позовну роботу, але результат вартий зусиль», – розповів Пузанов.

За прогнозом, до кінця 2013 року від реклами на транспорті Київ отримає ще приблизно 1 млн грн.

У 2012 році міський бюджет отримав від реклами 96,6 млн грн.