Зовнішній вигляд Контрактовій площі зможуть визначити кияни

У четвер, 31 жовтня, на сайті Департаменту містобудування та архітектури з'явилося опитування щодо майбутнього функціонального призначення Контрактовій площі, пишуть "Вести".

В опитуванні киян просять висловити свою думку про те, якою має стати Контрактова площа по відношеню до транспорту, які активності вони хочуть бачити на площі (арт-акції та концерти/туристичні екскурсії/збори громадян), а також майбутнє заповнення площі (адміністративні будівлі/музеї/зелена зона для відпочинку/парк/ресторани та кафе/магазини/розважальні заклади).

В опитуванні столична влада також чекає на позиції киян щодо будівництва нового ТРЦ, реставрації будівлі Магістрату та створення археологічного музею під Контрактовою площею.

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В опитуванні, яке триватиме до 21 листопада, взяти участь зможуть усі бажаючі.

«Ми збираємо побажання киян, щоб вже найближчим часом вибрати одне оптимальне рішення функціонального призначення Контрактовій площі. Орієнтуючись на думку громадськості, зосередимо зусилля на розвитку публічного простору на території площі», - розповів про мету опитування заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Андрій Вавриш.

У рамках проекту «Київ Самобутній» Контрактова площа повинна стати частиною великого пішохідного маршруту через вулицю Сагайдачного, Поштовою площею до Дніпровських схилів включно.

Столична влада також підготувала реконструкцію оглядового майданчика в Маріїнському парку. За проектом тут мають з'явитися сходинки, а також два панорамних ліфта. З їх допомогою можна буде безкоштовно спуститися на один рівень нижче парку - до ще одного оглядовому майданчику. Від нього вже через всю Паркову дорогу до вертолітного майданчику буде вести пішохідний місток. Під ним, безпосередньо на Парковій, зроблять ще одну зону відпочинку.