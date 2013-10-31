В День визволення Києва відбудуться концерти, меморіальні акції та флешмоб

Святкування 70-ї річниці визволення Києва від фашистських загарбників увінчається покладанням квітів до могили Невідомого солдата, військово-історичною ходою та святковим молодіжним концертом. Про це розповів під час презентації програми святкувань голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

«Ювілей визволення нашого рідного міста, столиці України, – дуже велике й важливе свято для усіх нас, киян. Столична влада намагалася розробити якомога ширшу програму святкування, яка дала б можливість залучити до урочистостей усі верстви населення. Дала б можливість і вшанувати ветеранів, і розповісти молоді, яка народилася у мирні часи, про війну і про її героїв. Тому програма святкування вміщує в себе і військово-історичну ходу, і покладання квітів до могили Невідомого солдата, і концерти як для молоді, так і для ветеранів», – зазначив голова КМДА.

Очільник міста також підкреслив, що на виконання завдань Президента України Віктора Януковича щодо соціального захисту ветеранів столична влада ухвалила рішення про виділення матеріальної допомоги ветеранам, жертвам нацистських переслідувань з нагоди 70-ї річниці визволення.

«Додатково до рішень щодо посилення соціального захисту ветеранів, ухвалених на державному рівні, місто на виконання завдань Президента України щодо соціального захисту ветеранів вирішило надати муніципальну допомогу київським ветеранам», – зазначив Олександр Попов, додавши, що ветерани вже почали отримувати допомогу.

Загалом презентована програма святкувань надзвичайно насичена. 6 листопада святкування розпочнеться о 8.40 церемонією запалення Вічного вогню на території Національного музею історії Великої Вітчизняної війни. У церемонії візьмуть участь голова КМДА Олександр Попов, київські ветерани, громадськість. О 10.00 біля могили Невідомого солдата пам’ять загиблих воїнів вшанує Президент України Віктор Янукович. А дещо пізніше, о 10:30, відбудеться масштабне покладання квітів до могили Невідомого солдата. Вшанувати героїв прийдуть тисячі працівників київських підприємств, кияни, трудові колективи та громадськість. Біля станції метро «Арсенальна» усім охочим видаватимуть кульки та прапорці.

Об 11.00 на Хрещатику та Майдані Незалежності розпочнеться ритуал підняття Штандарту та військово-історична хода. Головною вулицею міста пройдуть військові оркестри, військова техніка часів Великої Вітчизняної, курсанти у формі солдат, авіаторів, моряків тощо. О 12:00 у Національному палаці мистецтв «Україна» розпочнуться урочистості для ветеранів. У цей же час перед центральним входом до Київського палацу дітей та юнацтва розпочнеться святковий концерт «Визволителям Києва честь і слава!». Родзинками святкування стане молодіжний флешмоб пам’яті «Дякуємо за Київ», що стартує в Національному музей історії ВВВ о 16.30, та меморіальна акція «Вшануй пам`ять визволителів» у парку Слави, під час якої кожен охочий зможе отримати лампадку та встановити її біля могили Невідомого солдата або на Алеї Слави. О 19.30 на Майдані Незалежності розпочнеться молодіжний святковий концерт, який завершить о 21.50 святковий феєрверк.

Також 6 листопада о 12.05 в столиці буде оголошено хвилину мовчання. У цей час в місті зупиниться рух автомобілів і кияни вшанують героїв, що поклали життя за звільнення столиці України.