Попов оцінив бюджет святкування 70-річчя визволення Києва

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов оцінив бюджет святкування річниці визволення Києва в 7-8 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

“Всі заходи, я так думаю, в тому числі з урахуванням матеріальної допомоги ветеранам з позабюджетних коштів, то мільйонів 7-8. Приблизно така вартість”, - сказав Попов.

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Разом з тим він запевнив, що з міського бюджету “жодної копійки на всі ці заходи не використовується”. “Тобто, це патріотична тема, яка нас повинна об'єднати. І міська влада організовує таким чином всі ці процеси, щоб залучити людей, які можуть це підтримати. Тому всі заходи, а вони достатньо фінансово немалі, всі абсолютно не мають відношення до бюджету”, - зазначив Попов, коментуючи витрати на святкові заходи, що передбачені в столиці.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада 2013 року відбуватимуться основні заходи зі святкування 70-ї річниці визволення Києва від німецьких загарбників.

1-3 листопада з нагоди відзначення 70-річчя визволення Києва від фашистських загарбників відбудеться X міжнародний військово-історичний фестиваль «Даєш Київ!».

3 листопада в урочищі Ситняки Деснянського району Києва поблизу житлового масиву Троєщина відбудеться реконструкція епізоду бою з форсування водної перешкоди і захоплення плацдарму під час боїв за Київ 70 років тому. Історичною легендою для проведення військово-історичної реконструкції є форсування частинами Червоної армії Дніпра на одній із ділянок північніше Києва у вересні-жовтні 1943 року.

У показовій «битві» візьмуть участь понад 1 тис. учасників військово-історичних клубів з України, Росії, Білорусі, Естонії, Литви, Латвії, Чехії, Болгарії, Ізраїлю, Німеччини, Франції, США та Польщі.

Під час реконструкції бою демонструватиметься техніка форсування водної перешкоди із застосуванням кораблів річкового флоту: шлюпок і баркасів, підручних засобів, наведенням понтонних мостів. Крім того, у заході буде задіяна артилерія, велика кількість броне- і мототехніки, танків, мотоциклів, кавалерії та авіації.