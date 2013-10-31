З 1 по 22 листопада рух транспорту проспектом Перемоги частково обмежать

У Києві в рамках реконструкції проспекту Перемоги на ділянці від шляхопроводу біля станції метро «Святошин» до шляхопроводу поблизу станції метро «Нивки» з 1 до 22 листопада виконуватимуться роботи з фрезерування проїжджої частини та укладання нижніх шарів асфальтобетонного покриття.

З цієї причини рух автотранспорту на зазначеній ділянці буде частково обмежено до двох смуг руху, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Читайте також: Через ремонт доріг у Києві обмежать рух на 77 вулицях

Крім того, тимчасово закриється тролейбусний маршрут № 7. На період закриття тролейбусного маршруту буде організовано рух автобусів № 7Тр.

У комунальній корпорації «Київавтодор» просять водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та, за можливості, обирати інші маршрути руху.