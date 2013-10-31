Біля Венеціанського мосту в Гідропарку розширять алею та встановлять велопарковку (схема)

Територію біля Венеціанського мосту, який відкрили після ремонту, упорядкують і зроблять зручною для проходу, пишуть "Вести".

"У пішохідній зоні приберемо кожен третій кіоск і обернемо їх до дороги боком. На їх стінах повісимо навігацію. Лави перемістимо у спеціальні "кишені". Завдяки цьому, тут пройде до 10 осіб. До автомобільної парковки плануємо додати і велопарковку. З'являться нові ліхтарі, урни, скульптури від Костянтина Скритуцького"​​, - розповів головний архітектор Києва Сергій Целовальник.

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Венеціанський міст після тривалої реконструкції відкрили 10 жовтня. Він кардинально відрізняється від того, яким був раніше: тут поклали новий асфальт, встановили відбійники, а висота поручнів тепер досягає 1,5 м.

Головна новинка оновленого мосту - це світлодіодне підсвічування, яке регулюватиметься за допомогою спеціальної комп'ютерної програми.

Будівництво обійшлося місту в 19 млн грн.