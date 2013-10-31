До дворічної Каті може повернутися матір, але дівчинка поки живе з батьком

Кинута на Одеській трасі дворічна Катя Коржук, яку в п'ятницю забрав батько Євген, зустрілася зі своєю мамою Оленою, пишуть "Вести".

Батько не проти, щоб вони бачилися, але поки жити малятко буде з ним. Альона розповіла, чому пішла працювати на трасу, зізналася, що зараз вагітна, і роздумує, з ким їй залишитися - з батьком Каті або малюка, на якого чекає.

Маленьку няньчив сутенер

Альона розповіла, чому втекла від Євгена. «Я Катю дуже люблю, і вона повинна бути зі мною. А її батько нас сильно бив і ображав. Коли втекла від нього з Кіровоградської області до Києва, то намагалася влаштуватися на роботу. Але мене ніхто не брав, адже робити нічого не вмію. Тому пішла на трасу. Зароблені гроші віддавала Саші (сутенер. - Авт.), з яким винаймала будинок у Круглику під Києвом. Він вимагав з мене щодня 300 гривень за те, що з дитиною сидів», - розповіла Олена.

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Справу не закрито

Катя не бачила маму більше двох тижнів. За цей час малятко побувало в лікарні і будинку малятка, але при зустрічі впізнала і обійняла Олену. Та заплакала і сказала, що хоче забрати доньку. «Я познайомилася з чоловіком - 37-річним Дмитром, збираюся кинути заняття проституцією, забрати Катю і переїхати до нього в Іванків», - каже Олена. Правда, тут же погоджується на пропозицію рідної сестри Наталії жити у неї в Херсонській області, а потім і не виключає, що повернеться до законного чоловіка Євгенія. Той ніяк не відреагував.

Але найцікавіше, що Олена знову вагітна. «Дитина Дмитра. Ніякі докази не потрібні, я відчуваю це як жінка», - запевняє вона.

У міліції кажуть, що кримінальне провадження за залишену в небезпеці дитину досі розслідується. «Максимальне покарання, яке загрожує по цій статті, - три роки. Але все вирішуватиме суд», - сказав начальник прес-служби обласної міліції Микола Жукович.