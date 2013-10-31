Сьогодні суди Києва вирішать, чи випускати Маркова і чи забрати ліцензію в його каналу

Подальше перебування під вартою позбавленого мандата народного депутата України Ігоря Маркова, а також питання позбавлення ліцензії підконтрольного йому телеканалу АТВ сьогодні, 31 жовтня, вирішать суди в Києві.

Про це УНІАН повідомили в офісі партії «Родіна», яку очолює Марков, що перебуває зараз в ізоляторі тимчасового тримання в Києві.

«31 жовтня Апеляційний суд міста Києва розгляне питання про скасування рішення Печерського суду від 23 жовтня, згідно з яким народний депутат Ігор Марков на два місяці був поміщений під варту», - зазначили в офісі «Родіни».

Там же повідомили про те, що сьогодні Окружний адміністративний суд Києва розгляне справу про позбавлення ліцензії телеканалу АТВ.

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«Позивачем у цьому питанні виступає Національна рада з телебачення і радіомовлення», - повідомили в офісі.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Вищий адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію скасувати реєстрацію депутата Верховної Ради Маркова.

Таким чином суд визнає доведеним факт фальсифікації результатів голосування на парламентських виборах в окрузі №133 в Одесі, де переможцем було визнано Маркова.

Крім того, пізніше стало відомо, що Маркову інкримінують організацію і здійснення побиття учасників пікету в Одесі в 2007 році проти встановлення в місті пам'ятника російській імператриці Катерині ІІ.

22 жовтня 2013 року в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру в здійсненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Його було затримано. Печерський райсуд Києва заарештував його на два місяці.

24 жовтня телеканал АТВ (Одеса) заявив про намір Національної ради з телебачення і радіомовлення позбавити телеканал ліцензії.