Кабмін дозволив Києву зробити 6 листопада вихідним днем

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення дозволити Київській міській державній адміністрації оголосити середу, 6 листопада, вихідним днем із нагоди 70-ї річниці звільнення міста від фашистських загарбників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник міністра КМУ Владислав Забарський сьогодні після засідання уряду.

Він уточнив, що йдеться лише про КМДА й підприємства, які знаходяться в комунальній власності, але не стосується загальнодержавних органів влади.

Крім того, перший заступник міністра повідомив, що питання про перенесення робочих днів у 2014 році, зокрема на новорічні й різдвяні свята, уряд поки не розглядав.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня голова КМДА Олександр Попов повідомив, що 6 листопада 2013 року, коли проходитимуть основні заходи зі святкування 70-ї річниці звільнення Києва від німецьких загарбників, планується оголосити вихідним днем.

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“Ми запропонували Кабінету міністрів ухвалити рішення щодо вихідного дня. У нас є сьогодні непорозуміння з одним із міністерств для того, щоб цей проект вийшов на Кабмін. Я думаю, ми це обов'язково обгрунтуємо, тому що інакше ми не зможемо провести жодного масштабного заходу в місті, якщо цей день не буде вихідним”, - сказав Попов.

Зокрема, він звернув увагу, що низка загальноміських заходів відбудеться 6 листопада на Хрещатику, і для цього необхідно забезпечити перекриття руху транспорту, а в робочий день перекрити рух важко.

“Тому я переконаний абсолютно, що це буде вихідний день і буде постанова Кабміну”, - зазначив Попов.

За його словами, місто могло б на своєму рівні ухвалити рішення про оголошення вихідного дня, але воно б мало рекомендаційний характер.

“А Кабінет міністрів має право прийняти постанову про вихідний день”, - уточнив голова КМДА.