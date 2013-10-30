У Маріїнському парку з'являться два панорамні ліфти (фото)

У соцмережах розгорівся неабиякий скандал через знесення оглядового майданчика в Маріїнському парку. В інтернеті збирають підписи за його відновлення і навіть планують влаштовувати мітинги. Влада ж обіцяє відновити майданчик не раніше наступного року, зробити тут ліфт і побудувати міст через всю Паркову дорогу, пишуть "Вести".

Про плани міської влади зміцнити сповзаючий оглядовий майданчик у Маріїнському парку вже писали «Вести». За проектом тут мають з'явитися сходинки, а також два панорамних ліфти. За їх допомогою можна буде безкоштовно спуститися на один рівень нижче парку - до ще одного оглядового майданчика. Від нього вже через всю Паркову дорогу до вертолітного майданчику буде вести пішохідний місток. Під ним, безпосередньо на Парковій, зроблять ще одну зону відпочинку. «Все це має бути реалізовано в наступному році. А зараз ми займаємося підготовкою до будівництва, у зв'язку з чим і демонтували оглядовий майданчик у Маріїнському парку», - розповів нам директор Дирекції реставраційно-відновлювальних робіт Андрій Замогильний. За його словами, зараз фахівці зміцнюють схили і збираються будувати підпірні стіни.

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«У Маріїнському парку було явно видно зсув, там навіть на асфальті пішли тріщини. Так що зараз ми проводимо протиаварійні та підготовчі роботи. Тут будуть укріплено дренажні штольні, які збирають воду з усього цього пагорба, укріплені схили шляхом влаштування підпірних стін, зніметься родючий шар грунту, а вже після почнуться будівельні роботи», - каже Замогильний.