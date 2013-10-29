У Києві зосереджено дві третини українських стартапів

Наразі у Києві працюють до 70% українських стартапів.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко під час круглого столу «Made in Kyiv: Формування національної культури венчурного інвестування серед представників великого бізнесу в Україні», інформує прес-служба КМДА.

Як зазначається, тільки за два останні роки близько 20 майданчиків для коворкінгу з'явилося в Києві.

Як повідомив Крамаренко, бізнес-інкубатор Happy Farm з моменту відкриття у минулому році вже проводить третій цикл, за цей час до них прийшли 25 команд, 5 вже знайшли інвестиції, ще частина знаходиться в стадії переговорів. У іншого «новачка» – iHUB сьогодні розміщені 20 команд і ще 22 працюють на умовах «Віртуального резидентства». Понад 1 млн. доларів США приватного капіталу було інвестовано в резидентів іHUB протягом останніх 7 місяців. Вартість новостворених 18 компаній оцінена більш ніж у 10 млн. доларів США.

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За його словами, через інкубатор GrowthUP за історію існування з 2008 року пройшло навчання близько 350 проектів.

“Сумарна кількість отриманих інвестицій, залучених в стартапи, більше 45 млн. доларів США. Більше 10 компаній на сьогоднішній день уже продані, кілька компаній зараз перебувають на стадії закриття угод. І такі приклади можна продовжувати – у нас є не менш успішний інкубатор EastLabs, інкубатор КПІ «Політеко», – зазначив Крамаренко.

Він нагадав, як нещодавно український стартап Petcube – робот для гри з домашніми вихованцями, за рекордний термін зібрав близько 200 тис. доларів США на міжнародній платформі Kickstarter – це в два рази більше, ніж потребували підприємці. “До середини жовтня проект профінансували більше 1200 чоловік. Якщо сьогодні зайти на Kickstarter, то 70% українських проектів, представлених там – родом з Києва, і вони зібрали вже майже 390 тис. доларів США”, - прокоментував Крамаренко.