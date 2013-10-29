Станцію метро «Теремки» обіцяють відкрити до Дня визволення Києва від фашистів

Станцію столичного метрополітену «Теремки» відкриють до Дня визволення Києва від фашистських загарбників, що відзначається 6 листопада.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це поінформував голова КМДА Олександр Попов.

Нині на станції тривають останні завершальні роботи. Метробудівці закінчують зводити розворотні тупики за станцією. За технологією, це одразу кілька тунелів, в них уже проклали колії. Рейки з’єднані шістьма стрілочними переводами, аби потяги могли робити маневри чи зупинятися на техогляд.

Читайте також: Дев'ять народних депутатів щоденно користуються метро і не сплачують за проїзд

Також тривають дорожні роботи та озеленення. На майданчику над станцією буде міні-сквер, перехоплювальний паркінг, де, одразу заїхавши з траси, можна буде лишити автомобілі, а також це буде пересадковий вузол на наземний громадський транспорт.

Кошти на завершення будівництва станції у розмірі 70 млн грн виділила своїм рішення Київрада на минулому пленарному засіданні.