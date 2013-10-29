У Києві біля Вічного вогню відновили Почесний Караул

З 28 жовтня 2013 року по 6 листопада в Києві відновлено Почесний Караул біля «Поста №1» – пам'ятника Невідомому Солдату в Парку Вічної Слави. Акція присвячена 69-й річниці визволення України та 70-й річниці визволення Києва від фашистських загарбників.

«Сьогодні ми відновлюємо добру традицію – несення вахти пам'яті біля пам'ятника Невідомому Солдату. «Пост №1» був створений 45 років тому, а тепер найкращі учні навчальних закладів Києва протягом десяти днів з гордістю і честю нестимуть вахту пам'яті. Це вахта пошани, поваги та розуміння надзвичайно цінних для нас речей», – сказав на урочистому відкритті«Поста №1»заступник голови Київської міської державної адміністрації Віктор Корж.

Заступник голови КМДА також подякував працівникам системи освіти, які приділяють велику увагу патріотичному вихованню молодого покоління, і нагадав, що 30 жовтня в рамках ІІ Міжнародного форуму асоціацій шкіл міст-героїв країн СНД «Пам'ять – енергія вічності» відбудеться Міжнародна вахта пам'яті, в якій візьмуть участь старшокласники з Одеси, Москви, Санкт-Петербурга, Мінська, Бреста, Волгограда, Смоленська, Тули і Мурманська.

У перший день Вахти пам'яті «Пост №1» відвідали представники старших поколінь, які стояли тут у почесній варті багато років тому.

– Пам'ятник Вічної Слави на могилі Невідомого Солдата – святе місце для кожної людини. Я пишаюся тим, що мені, учениці 10-А класу, в січні 1987 року випала честь стояти на почесному посту. Все життя з завмиранням серця згадую ті миті. Саме тут формується у молоді особиста відповідальність і усвідомлення того, що життя людини – це найбільша цінність», – каже випускниця середньої школи №218, а нині директор школи № 264 Юлія Лабзун.

Вона переконана, що відновлення Почесної Варти – «дуже потрібна і важлива справа для збереження зв'язків різних поколінь і формування у молоді патріотизму та громадянської відповідальності за долю України».

Нагадаємо, Президент України Віктор Янукович поставив завдання відзначити чергову річницю визволення України підвищенням рівня соціального і медичного захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни. За дорученням глави держави в країні реалізуються проекти з надання всебічної допомоги ветеранам, в першу чергу ті, що стосуються оздоровлення, лікування та соціального догляду. Також у 2013 році в Україні збільшено розмір щомісячних виплат для ветеранів війни, здійснюються програми щодо забезпечення ветеранів автомобілями.